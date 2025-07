Vincent Mannaert va-t-il le chiper à Roberto Martinez ? Un jeune Belgo-portugais explose durant la prépration

Le dossier des binationaux a enflammé les débats ces derniers mois. Le prochain nom au centre de l'attention pourrait être celui de Diego Rodrigues, un Belgo-portugais de 20 ans.

Après avoir perdu de grands talents qui faisaient partie des équipes de jeunes belges depuis des années comme Konstantinos Karetsas ou Chemsdine Talbi, la fédération a revu ses plans. Sous l'impulsion de Vincent Mannaert, nos décideurs ont opté pour une approche beaucoup moins passive que précédemment.

L'idée est également de parler avec des binationaux évoluant eux-mêmes pour d'autres équipes nationales de jeunes depuis des années, comme on a pu le voir avec Diego Moreira lors du dernier rassemblement des Diables Rouges.

Et le piston de Strasbourg n'est pas le seul Belgo-portugais à faire parler de lui en ce moment. Le jeune Diego Rodrigues, un milieu de terrain de 20 ans, fait plus que frapper à la porte. En témoigne ce but absolument splendide inscrit en amical avec Braga face au Celta Vigo.

Que golaço de Diego Rodrigues 😱pic.twitter.com/hmuSsOQAK0 — B24 (@B24PT) July 19, 2025

Un père né en Belgique

Rodrigues est né et a grandi au Portugal. Formé au Vitória Guimaraes et à Braga, il a intégré le noyau A des Arcebispos (le surnom du Sporting Braga) et n'en finit plus d'impressionner. Le garçon est né d'un père belge lui aussi footballeur, Ronaldo Rodrigues, actif à Waregem, qui a quitté la Belgique pour continuer sa carrière au Portugal.

Diego Rodrigues dispose donc des deux nationalités sportives. Pour l'heure, il est toujours resté fidèle au Portugal, dont il a encore défendu les couleurs en mars dernier. Nul doute que la fédération belge s'est sans doute déjà penché sur son cas.