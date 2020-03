Un excellente opération pour Tielemans et Praet

Les trois Belges ont joué sur la pelouse du King Power Stadium, lundi soir, mais Youri Tielemans avait débuté sur le banc, avant de remplacer... Praet à dix minutes du terme.

Leicester City maintient le cap dans le haut du classement en Premier League. Les Foxes n'avaient plus gagné en championnat depuis le 22 janvier dernier, ils ont retrouvé le chemin de la victoire au meilleur des moments.

Avec Dennis Praet dans le onze de base, mais sans Youri Tielemans, ni Jamie Vardy, qui avaient commencé sur le banc, Leicester a dû attendre la 40e minute pour ouvrir le score grâce à Harvey Barnes, bien servi par Albrighton.

Leicester conforte sa troisième place

Bjorn Engels, et Aston Villa n'ont jamais su répondre à ce but d'ouverture et Jamie Vardy, tout juste monté au jeu, a enterré la victoire de Leicester avec un doublé en un quart d'heure, juste avant que Harvey Barnes n'y aille, lui aussi, de son doublé pour conclure le travail (4-0).

18e et 19e buts de la saison en championnat pour Jamie Vardy, qui s'isole à nouveau en tête du classement des buteurs de Premier League. Et Leicester (53 points) en profite pour creuser l'écart sur Chelsea (quatrième, 48 unités) et revenir à quatre longueurs de Manchester City, deuxième.