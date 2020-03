Le père Haland répond au chambrage des joueurs du PSG à l'égard de son fils

Le buteur du Borussia Dortmund n'a pas réagi mais son père a déploré le manque de classe des joueurs du PSG.

"Au revoir magnifique Paris. Dommage concernant le résultat, mais c'est mérité vu le match. Le meilleur pour vous, vous avez affiché de la classe sûr et en dehors du terrain", a lâché avec ironie Alf Inge Håland surTwitter en publiant une vidéo des Parisiens en train d'imiter la célébration méditation de son fils.

Goodbye beautiful Paris. Shame about the result, but well deserved on the day. All the best, showing class on and off the pitch. #PSGBVB https://t.co/g7fzmNiX9I