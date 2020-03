Prolongation en vue pour un cadre du Barça ?

Marc-André ter Stegen serait proche de prolonger son séjour en Catalogne.

Le portier allemand se plait à Barcelone, et l'entente semble réciproque. L'ancien gardien du Borussia M’gladbach est titulaire indiscutable entre les perches catalanes au point de voir les dirigeants Blaugrana le prolonger. Si l'on en croit Mundo Deportivo, son agent aurait rencontré la direction du club pour évoquer le sujet.

Déjà au Barça depuis six ans, le contrat actuel de l'international se termine en juin 2022. Les deux parties semblent sur la même longueur d'onde et pourraient s'accorder sur une prolongation de quatre ou cinq années supplémentaires.

Le portier s'était également récemment exprimé sur le sujet : "Il me reste deux ans de contrat, ma famille et moi nous sentons très bien ici, nous nous sentons chez nous. Mon intention est de poursuivre, la philosophie et les idées du club vont très bien ensemble."