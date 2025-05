Surprenant : un jeune talent belge va avoir l'opportunité de s'entraîner... avec Manchester City

Le partenariat entre Manchester City et Lommel se poursuit, un peu dans l'ombre. Il va cependant permettre à un jeune talent belge prometteur de s'entraîner avec les stars mancuniennes.

Le jeune gardien du Lommel SK, Matthias Pieklak (18 ans), est parvenu à impressionner malgré la saison compliquée des Limbourgeois. Ces derniers étaient promis à la lutte pour le titre, et ont fini par se battre pour leur maintien en Challenger Pro League.

Pieklak est passé durant sa formation par le RSC Anderlecht et le KCR Genk, disputant 3 matchs avec le Jong Genk. L'été dernier, il quitte le Racing pour Lommel, où il s'est imposé cette saison en Challenger Pro League.

Et le jeune talent, international belge U19, va désormais pouvoir se frotter au plus haut niveau : selon Het Belang Van Limburg, Matthias Pieklak va en effet avoir l'opportunité de s'entraîner avec Manchester City, plus précisément avec l'Elite Development Squad.

Dans les jours à venir, Pieklak ne devrait toutefois pas avoir l'occasion de rentrer en contact avec l'équipe A, qui prépare de son côté sa finale de FA Cup contre Crystal Palace. Mais s'il convainc, le jeune belge pourrait bien mettre à profit les connexions entre Lommel et Manchester City via le City Football Group.