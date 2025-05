La "pire équipe" de l'histoire des Playoffs ? "Peut-être que c'était trop tôt pour nous..."

Les chiffres de La Gantoise en Champions Playoffs sont hallucinants. Deux buts marqués et 25 buts encaissés - un triste record qu'ils partagent actuellement avec Lokeren. Avec 3 sur 24, ils pourraient également devenir la pire équipe de l'histoire des PO1.

La Gantoise semble bien partie pour battre des records, et pas dans le bon sens du terme. Les Buffalos comptent 4 points sur 26, et s'ils venaient à perdre contre Genk et l'Union également, ils deviendraient officiellement la pire équipe de l'histoire des PO1.

Le "record" est actuellement détenu par le Sporting Lokeren, avec 5 points pris sur 30. Aux Buffalos de redresser la barre contre Genk. Les Limbourgeois sont également en pleine crise après un point sur 18, donc c'est peut-être le moment idéal pour marquer des points.

Gand devra également garder le zéro derrière durant les deux derniers matchs pour éviter de battre un autre record : celui du nombre de buts encaissés en Playoffs. Avec 25, ils ont pour l'instant égalé Lokeren, mais éviter de dépasser les Waeslandiens semblent utopique.

Trop tôt pour les Champions Play-offs?

"Il y a un nouveau propriétaire, de nombreux nouveaux joueurs et une nouvelle histoire", a réalisé Danijel Milicevic après la défaite contre l'Antwerp.

"Peut-être était-ce trop tôt pour nous de jouer les Champions Play-offs. Ce sont dix matches au sommet, avec une forte pression tous les trois à quatre jours. Mathématiquement, il est encore possible d'être cinquième, donc nous voulons encore donner notre maximum à deux reprises", concluait le coach gantois.