Mika Godts et l'Ajax craquent dans le sprint final : "Tout le vestiaire est dévasté"

Bien parti pour remporter le titre, l'Ajax Amsterdam n'a plus gagné depuis quatre rencontres et vient d'être dépassé par le PSV Eindhoven. Un incroyable retournement de situation aux Pays-Bas.

Un incroyable retournement de situation aux Pays-Bas. En tête du championnat avec neuf points d'avance à cinq journées de la fin, voilà l'Ajax dépassé par le PSV dans le sprint final.

Après une quatrième rencontre consécutive sans victoire, lors de laquelle les Ajacides ont été rejoints au score à la 90+9e minute sur la pelouse de Groningue, le PSV Eindhoven a pris les devants au classement, à un match de la fin.

L'Ajax n'a donc plus les cartes entre les mains et cela énerve dans la capitale néerlandaise. Après la rencontre, le jeune Belge Mika Godts ne savait plus trop quoi dire.

"Tout le monde est dévasté. L'entraîneur a essayé de réconforter tout le monde car dimanche, il y a un autre match à gagner. Mais pour le moment, le vestiaire ne pense pas à ça."

Même son de cloche chez l'entraîneur, Francesco Farioli, qui a donné congé à ses joueurs ce jeudi avant de préparer le dernier match de la saison. "On ne sait jamais ce qui va se passer. Une fois de plus, nous avons vu que le football est un jeu étrange", a-t-il déclaré en conférence de presse. Mais pour la première fois, l'Ajax n'a plus son sort entre les mains.