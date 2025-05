Nouvelle déception pour Sergio Conceiçao, qui ne renforce toujours pas son statut à l'AC Milan

En Italie, la finale de la Coupe se jouait ce mercredi soir. Bologne s'est imposé face à l'AC Milan de Sergio Conceiçao.

Ce mercredi soir, la finale de la Coppa Italia se disputait au Stadio Olimpico de Rome. Elle opposait l’AC Milan de Sergio Conceição à Bologne.

Un seul but a été inscrit dans cette rencontre, en faveur de Bologne. Dan Ndoye a trouvé le chemin des filets en début de seconde période, offrant ainsi à son équipe la victoire et un trophée historique : la Coppa Italia, que le club n’avait plus remportée depuis 1974.

C’est un sérieux revers pour Sergio Conceição, déjà critiqué en Italie pour ses résultats jugés insuffisants. Ce trophée aurait pu redorer son bilan, mais l’occasion a été manquée.

Après avoir soulevé la Supercoupe, le technicien portugais voit donc s’envoler la possibilité de décrocher un deuxième titre à la tête de l’AC Milan.

À deux journées de la fin du championnat, le club lombard n’est que huitième et n’a aucune garantie de se qualifier pour une compétition européenne. Une grosse déception pour les supporters.