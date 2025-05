Le grand paradoxe de Mannaert : un joueur ayant "fait son choix" depuis 2019 peut-il encore devenir Diable Rouge ?

En juin prochain, un binational pourrait faire partie, au moins, de la présélection des Diables Rouges. Rudi Garcia veut en effet tout faire pour inverser la tendance, qui n'est pas en faveur de la Belgique.

Qui sont ces binationaux que la fédération belge tente de convaincre en ce moment, après les échecs cuisants des dossiers Karetsas et Talbi ? Récemment, nous essayions de vous brosser le portrait des candidats à cette (pré)sélection, que Rudi Garcia avait annoncée lors de son interview avec Pickx Sports.

Diego Moreira était l'un de ceux que nous estimions les moins plausibles, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le latéral strasbourgeois lui-même n'avait pas fait mystère, quelques jours à peine avant l'interview de Garcia, de son rêve : jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo et sous le maillot de la Seleçao.

Ensuite, parce que Vincent Mannaert, directeur sportif de l'Union Belge, avait été clair il y a quelques mois de cela : pour porter le maillot des Diables Rouges, il fallait montrer son envie de faire partie du projet belge et ce, le plus tôt possible. Mannaert, souhaitant réagir après les camouflets Karetsas et Talbi, aimerait que les jeunes talents aient fait leur choix le plus tôt possible.

Or, Diego Moreira a fait ce choix, et tôt : le Liégeois porte les couleurs du Portugal depuis 2019 et l'équipe U16 du Portugal. Le fils d'Almani Moreira n'a porté le maillot belge qu'en U15 ; par la suite, il a toujours privilégié la Seleçao.

Selon La Dernière Heure, pourtant, ces contradictions n'arrêteraient pas la fédération : Rudi Garcia (qu'on ne peut pas blâmer pour les propos de son directeur sportif) tenterait de convaincre Diego Moreira d'opter pour la Belgique et les Diables Rouges. Assez logiquement : son poste, celui de piston gauche, fait partie de ceux qu'on pourrait bien déclarer en pénurie côté belge.

Alors, peut-on exiger de véritables gamins, à peine sortis des jupes de leur mère, qu'ils aient fait leur choix très tôt en faveur de la Belgique... puis tenter d'aller débaucher d'autres jeunes ayant supposément fait leur choix il y a maintenant plus de 5 ans ? Vincent Mannaert a probablement réalisé que ses propos, au-delà de l'effet d'annonce, étaient peu pratiques...