La "loi football" va changer : la Pro League et le gouvernement veulent réagir après les débordements de cette saison

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La sécurité dans et autour des stades pourrait être revue à la hausse dans les années à venir. C'est ce qui ressort d'une réunion entre la Pro League et le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur Bernard Quintin (MR).

Au terme d'un meeting entre la Pro League et son CEO Lorin Parys, et le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur Bernard Quintin (MR), une révision de la "loi football" serait sur la table afin de réduire les débordements autour des stades belges. Cette révision de la loi football prévoit une hausse et une indexation des amendes, la création d’une base de données centrale des interdictions de stades, et un renforcement de la répression des actes racistes. L’utilisation de données biométriques pour les contrôles d’accès sera également étudiée. Bien que prévue de longue date, cette réunion s’est tenue peu après les violences survenues lors de la finale de la Coupe de Belgique le 4 mai, où 80 personnes ont été blessées dans Bruxelles et notamment à Molenbeek. Bernard Quintin, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, a rappelé que ces débordements montrent la persistance de la violence autour des stades, appelant à des sanctions sévères et à l’application stricte de la loi. Quintina aussi demandé à la Pro League de renforcer l’identification des fauteurs de troubles via la vidéosurveillance, et d’assurer des contrôles d’accès efficaces par les stewards.