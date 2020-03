La Gantoise et Courtrai écrasés et éliminés de l'Ultimate Quaranteam

Alors que le Standard, représenté par son e-player professionnel ShadooW, se qualifiait aisément face aux Bolton Wanderers, La Gantoise poussait Mansfield Town à un rematch (1-1 au match aller) mais prenait complètement l'eau lors de la seconde rencontre (diffusée en direct sur la plate-forme Twitch du club !), s'inclinant lourdement (1-6).

Même sort pour le KV Courtrai qui avait fort à faire face à l'e-player professionnel de Manchester City ; Manse, l'e-sportif du KVK, poussait lui aussi son adversaire à un rematch mais s'inclinait également lourdement lors de la seconde rencontre (4-1).

