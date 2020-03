"La saison est finie et si quelqu'un veut ce scudetto maudit, qu'il le prenne"

Pour le président de Brescia, il faut oublier la saison en cours.

Dans une interview accordée à la Gazeetta dello Sport, Massimo Cellino livre des propos très clairs sur ce qui attend la Serie A dans les prochains mois. "Il ne faut pas penser à quand la saison va recommencer, mais à survivre", insiste-t-il.

"Et le football? Soyons clairs, la saison est terminée. Ce virus, c'est la peste. On ne peut plus jouer cette année. Certains ne se rendent pas compte de ce qui arrive", insiste-t-il avant de conclure: "La saison est finie, il faut tout remettre à la saison prochaine et si quelqu'un veut ce scudetto maudit, qu'il le prenne et je ne dis pas ça parce que Brescia est dernier."