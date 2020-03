Wolfsburg va reprendre les entraînements

Le club de Koen Casteels va prendre malgré tout des mesures strictes pour éviter une éventuelle propagation du virus.

Wolfsburg a annoncé ce week-end la reprise des entraînements pour son équipe malgré la pandémie de coronavirus. L'entraîneur et le CEO s'entretiendront avec le noyau dès lundi pour prendre une décision définitive.

Le club de notre gardien Koen Casteels a expliqué cependant qu'il ne s'agirait pas d'entraînement avec le noyau. Les coéquipiers du Diable Rouge seront séparés en quatre groupes. Ceux-ci travailleront en salle et non pas à l'extérrieur. Le club a aussi annoncé que la température de chaque joueur sera contrôlée et que les douches seront désinfectées.

Pour rappel, la Bundesliga est censée reprendre le 2 avril. La Ligue allemande de football se réunit ce mardi pour prendre d'éventuelles nouvelles décisions.