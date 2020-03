Bonne nouvelle pour Mikel Arteta, guéri du coronavirus !

Mikel Arteta avait fait partie des premiers grands noms du football européen à souffrir du coronavirus. L'entraîneur d'Arsenal serait cependant guéri.

Excellente nouvelle pour Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal : testé positif au coronavirus, comme le révélait le club le 12 mars dernier, l'Espagnol de 37 ans ne souffrirait désormais plus des symptômes de la maladie, confirme-t-il à la Sexta."Il m'a fallu 3-4 jours pour me sentir mieux, avoir de l'énergie et laisser les symptômes derrière moi", déclare Arteta.

Malgré cette excellente nouvelle, Arsenal, comme tous les clubs anglais, reste naturellement en attente de meilleurs jours avant de reprendre les entraînements.