Un grand d'Angleterre en pole position pour Jadon Sancho?

Auteur d'une fabuleuse saison, le jeune Anglais devrait retrouver son pays l'été prochain.

Jadon Sancho suscite, logiquement, les convoitises outre-Manche. Formé par Manchester City, le jeune attaquant avait quitté les Sky Blues pour Dortmund en échange d'un chèque de huit millions d'euros, il pourrait retourner en Angleterre et rapporter le pactole à Dortmund l'été prochain, puisque Transfermarkt évalue sa valeur à 130 millions d'euros.

Et les clubs anglais sont prêts à sortir le chéquier: selon The Evening Standard, Manchester United est le candidat numéro 1 pour attirer la pépite anglaise cet été. Mais Chelsea et Liverpool suivent également sa situation de près.