Roberto Martinez espère organiser un stage en juin: "Si c'est possible, on va en profiter"

Le sélectionneur espère encore pouvoir rassembler les Diables Rouges avant la fin de la saison.

Les Diables Rouges devraient être au Qatar en ce moment, pour préparer l'Euro, avec des matchs amicaux contre le Portugal et la Suisse. À la place, ils découvrent le confinement et ça vaut aussi pour Roberto Martinez, qui est en famille, à Manchester.

Et il reste optimiste: "Si c'est possible, je vais organiser un stage du 1er au 9 juin, avec des matchs amicaux", explique-t-il à la Dernière Heure. "L'UEFA a réservé cette période pour les matchs amicaux et si on en a la possibilité, on va en profiter", ajoute le sélectionneur, avant de conclure: "On n’irait pas les jouer au Qatar, mais je suppose que la Suisse, le Portugal et la Croatie auront aussi besoin de matchs ?"