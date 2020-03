Des playoffs à tout prix? Pas pour Franky Vercauteren

Certains aimeraient maintenir des playoffs cette saison et éventuellement jouer en juillet pour y parvenir, mais ce n'est pas l'avis du coach d'Anderlecht.

La situation est inédite pour tous les championnats et les discussions seront sans doute intenses au sein du Conseil d'Administration de la Pro League, au moment de décider la suite qui sera donnée à cette drôle de saison. "Nous devrons nous montrer solidaires", estime Franky Vercauteren pour Sporza. "Chacun voudra défendre ses intérêts, mais nous devrons trouver un consensus."

"Il n'y a pas de solution idéale"

Et, contrairement à son président, Franky Vercauteren ne veut pas disputer les playoffs à tout prix. "Je pense qu'il faut surtout penser à la saison prochaine", insiste-t-il. "En ce qui me concerne, on peut encore jouer, mais je ne prolongerais pas la saison au-delà du 30 juin."

"La solution idéale n'existe pas", avance l'entraîneur anderlechtois. "Quoi qu'il arrive, il faudra pencher d'un côté ou d'un autre. Mais il faut avant tout considérer l'intérêt général et, en ce moment, c'est la santé publique."