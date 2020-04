Les U21 des trois grands clubs, 5 ans plus tard : De la Bundesliga à la Division 3 amateurs

En période de crise, plusieurs clubs devront se serrer la ceinture. Et certains d'annoncer déjà qu'ils compenseront avec une politique de confiance envers leurs jeunes joueurs. Force est de constater que, jusqu'à présent, ce n'est pas la voie la plus suivie.

Nous nous sommes replongés dans les effectifs réserves des trois grands clubs historiques du championnat belge (Anderlecht, le Club de Bruges et le Standard) d’il y a 5 ans. Nombre d’entre eux évoluent désormais dans des championnats amateurs.

Anderlecht : la percé Lukebakio et une demi-douzaine de parcours dans des ligues professionnelles

Parmi les clubs sélectionnés, les U21 d’Anderlecht terminaient à la meilleure place (deuxième) lors de la saison 2014-2015. Un certain Dodi Lukebakio, alors âgé de 17 ans, figurait dans l’effectif mauve. Cinq ans plus tard, le jeune ailier belge évolue en Bundesliga, avec le Hertha Berlin pour lequel il a inscrit 6 buts et donné 6 passes décisives cette saison.

Autant le dire tout de suite, il s’agit, parmi le cru analysé, du jeune joueur qui a percé dans le club le plus prestigieux. D’autres poursuivent désormais leurs jeunes carrières dans l’élite du football belge : Nathan de Medina à Mouscron, Alexandre De Bruyn à Saint-Trond, ou en D1B : Jorn Van Camp au Beerschot, le portier Enzo D’Alberto et l’ailier Issa Constantinidis à l’Union Saint-Gilloise.

D’autres jeunes mauves de l’équipe réserve version 2014-2015 ont choisi des destinations moins courantes : le gardien Liam Bossin en Premier League irlandaise (au Corck City FC plus précisément), Anthony D’Alberto en Liga portugaise (Moreirense FC) et Stephane Omeonga en Premiership écossaise (Hibernian FC).

Mais, plus nombreux sont ceux qui évoluent à présent dans des ligues amateures. A l’image de Boubakar Diallo à Londerzeel et Gilles Denayer (La Louvière) en division 2 amateur, ou Alper Ademoglu en troisième division turque.

Bruges : un seul jeune parti dans un championnat étranger

Il y a cinq ans, les jeunes brugeois terminaient cinquièmes du championnat. Figuraient dans l’effectif Jens Teunckens (désormais à l’Antwerp), Laurent Lemoine (Malines), Jur Schryvers (Waasland-Beveren), Dylan Seys (Mouscron) et Thibault Vlietinck (toujours au FCB), parmi les joueurs évoluant en D1A.

A ceux-ci s’ajoutent Christophe Janssens (cette saison à Westerlo), Anas Hamzaoui (USG) en D1B. Un seul joueur a eu l’opportunité de s’évader dans un championnat étranger : Jellert van Landschoot n’est pas allé bien loin pour autant, en rejoignant le NEC Nijmegen, en deuxième division néerlandaise. Tous les autres jeunes brugeois concernés évoluaient cette saison dans des divisions amateures belges. Comme, par exemple, Paolo Arrivas qui a passé la saison avec le RCS Braine en 3ème division amateurs.

Standard : Lucas Pirard, Reda Jaadi, Sylvio Ouassiero, sinon des divisions inférieures

En 2015, l’équipe réserve du Standard de Liège terminait sixième. Les joueurs composant l’équipe ont un parcours relativement similaire à ceux de leurs deux grands rivaux historiques. Lucas Pirard, 20 ans à l’époque, est désormais le portier de Waasland-Beveren.

Deux jeunes anciens rouches ont tenté leur chance dans d’autres pays : Reda Jaadi au FUS Rabat (élite du football marocain) et Sylvio Ouassiero au Luxembourg (CS Fola Esch).

Mais, la majorité évoluait cette saison dans des divisions amateures : Julien Wets, jeune portier belge lui aussi, à Durbuy (D2 amateurs), le défenseur Benjamin Van Den Ackerveken au RFC Liège (D1 amateurs), Stéfano Delogu aux Francs Borains (Division 2 amateurs), Jeremy Mayele Munkana à La Louvière (D1 amateurs) ou Pierre Biscotti à Hamoir (Division 2 amateurs).

Le Standard espère ne pas devoir affronter certains d’entre eux en division 2 amateurs, avec trois points de retard, la saison prochaine. Mais, comme nous le détaillons plus tôt dans la journée, les supporters rouches n’ont pas trop de soucis à se faire à ce sujet.