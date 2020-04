Berrier à propos de la collecte de fonds à Ostende : "Je veux montrer combien de personnes sont derrière le club"

L'épée de Damoclès est suspendue au-dessus du KV Ostende. L'entraîneur adjoint nouvellement recruté, Franck Berrier, a donc pris l'initiative de lancer une campagne de collecte de fonds. "Nous n'allons pas sauver la KVO avec ça, mais nous allons montrer que le club est vivant !"

Franck Berrier s'est senti étroitement impliqué dans le club même après ses adieux en tant que joueur, ce qui lui donne maintenant une chance de réaliser ses ambitions d'entraîneur. "Un soir, je lisais quelques articles, car je veux rester informé de ce qui se dit sur le club. Je trouve vraiment triste qu'Ostende soit dans cette situation et j'ai présenté ma proposition à ma femme. Elle a immédiatement accepté", a déclaré Berrier.

"Je voulais essayer quelque chose. J'ai ensuite parlé avec Bram (Keirsebilck), l'attaché de presse, qui m'a dit que c'était une bonne idée. Il a également déclaré qu'il y a encore des joueurs qui aimeraient participer. La première chose à laquelle j'ai pensé a été Siani, car Seba est toujours le capitaine d'Ostende pour moi. Il a immédiatement dit : "Je vous suis !

"Après 4 jours, 150 à 200 personnes ont quand même fait un dépôt. Pas de gros montants, car Ostende n'a pas les supporters super riches, mais c'est un beau résultat. Chacun veut contribuer à quelque chose avec ses propres moyens. Je veux montrer aux investisseurs potentiels que ce club est vivant, que les gens s'en soucient..."

Les anciens joueurs contribuent également. Birger Verstraete a même déposé 10.000 euros. "Il m'a contacté lui-même par l'intermédiaire d'Instagram. N'est-ce pas agréable ? J'espère aussi obtenir de l'argent d'autres anciens joueurs, mais il y en a beaucoup qui ne répondent pas à mes messages pour le moment. Je comprends cela aussi, il y a d'autres choses qui vous occupent plus en ce moment. Notre intention n'est pas de récolter 2 millions, mais de montrer le cœur du KVO : les gens qui aiment ce club".

Si cela ne dépend que de Coucke, je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas trouver une solution

Et j'espère que Marc Coucke l'aura aussi. "Ecoutez, je ne connais pas très bien le dossier. Si cela ne dépend que de Coucke, je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas trouver de solution. Il a acheté un petit club à l'époque et l'a agrandi. Il a promis beaucoup... Mais on ne peut pas non plus oublier qu'il a fait beaucoup de choses".