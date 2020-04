Les supporters courtraisiens furieux : "Pas de fusion avec la plaque tournante de la corruption en Wallonie"

Le groupe de supporters des Kerels, United 19, a envoyé un communiqué au conseil d'adminstration du KVK. Le ton est donné, l'opposition à quelconque fusion est totale.

Le groupe d'animation, qui prend place derrière le goal les jours de match, s'est souvent fait remarquer. Mais pas toujours de la meilleure manière : cris racistes envers Uche Agbo, jets de bières sur Wesley Hoedt, chants anti-wallons, etc.

A présent, les membres du groupe United 19 s'adonnent à une cause certainement bien plus défendable et compréhensible ; le rejet d'une éventuelle fusion avec Mouscron et Roulers. Ils ont déjà déployé des messages autour du stade. Ce week-end, ces supporters des Kerels ont également rédigé une lettre aux dirigeants de leur club de coeur.

Extraits choisis de la lettre en question : "En tant que fidèles supporters, nous sommes tombés du ciel, personne ne l'a vu venir, car ces dernières années, nous avons eu un club financièrement et sportivement stable qui sait grandir petit à petit et remporte de nouveaux succès chaque année. En d'autres termes : nous ne sommes pas un club qui a besoin d'une fusion avec deux (!) clubs non viables, ne serait-ce que pour générer ces quelques sponsors supplémentaires" [...]

"Pour ces milliers de personnes que vous ne voyez apparemment que comme des "consommateurs", le KVK est plus que cela, c'est leur fierté et leur passion. Vous expliquez cette fusion comme un simple "produit" du football moderne. C'est inacceptable, car nous sommes l'un des derniers clubs de tradition en Belgique et nous devrions en être sacrément fiers ! En outre, nous n'avons aucun lien avec Roulers, un club qui ne pouvait même pas régler ses factures, et encore moins avec cette plaque tournante de la corruption wallonne qu'est Mouscron".