"Notre club, notre fierté": les supporters du KVK se prononcent massivement contre une fusion

Une majortié de fans des Kerels refuse la fusion avec la voisin mouscronnois.

Une éventuelle fusion avec l'Excel Mouscron et Roulers? L'idée n'amuse absolument pas les supporters du KV Courtrai. "Quand j'ai lu ça, je dois bien admettre que j'étais furieux", nous confie Steven Verleyen, ancien président du club de supporters 'Kortrijk Noord' et qui reste un fidèle des Kerels. "En aucun cas je n'accepterais une fusion et c'est ce que beaucoup de supporters pensent", insiste-t-il encore.

Un avis que semblent partager de nombreux supporters du KVK comme le démontre un sondage posté par les KV Kortrijk Fans et auquel les fidèles des Kerels se sont manifestés: 77% des particpants ont voté contre la fusion.

"Shame on you", "notre club, notre fierté", "anti-fusion": de nombreux messages ont d'ailleurs déjà garni les abords du Stade des Éperons d'or depuis l'annonce, ce matin, de discussions entre les directions courtraisiennes et mouscronnoises.