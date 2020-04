Le Beerschot et son capitaine envoient un signal clair à Anderlecht : "L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs"

Le moment choisi dans ce cas n'est peut-être pas une coïncidence. Une semaine après qu'Anderlecht se soit intéressé à Mike Vanhamel, le gardien de but a signé un nouveau contrat au Kiel.

"L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Au contraire, l'herbe est maintenant très verte au Beerschot et j'avais déjà donné ma parole au club", Mike Vanhamel a choisi le Beerschot plutôt qu'Anderlecht. Le gardien de but et capitaine des Rats a déclaré à Het Nieuwsblad qu'il avait prolongé son contrat avec le club anversois jusqu'en 2024, avec une option pour une année supplémentaire.

La semaine dernière, on a appris qu'Anderlecht s'intéressait à Vanhamel et voulait le racheter pour environ un demi-million d'euros. "Un transfert à Anderlecht n'était également envisageable que si Van Crombrugge partait. Je ne veux pas jouer les seconds rôles", a confié Vanhamel.