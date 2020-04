Samir Nasri est sorti du silence : "Disparu ? "J'ai envie de passer un coup de gueule"

Annoncé comme disparu du côté du Sporting d'Anderlecht, le Français a donné signe de vie ce lundi sur les réseaux sociaux.

Samir Nasri est sorti du silence lors d'un live Instagram avec un journaliste de L’Equipe dans lequel il a évoqué sa situation au Sporting d'Anderlecht.

"J’ai envie de passer un coup de gueule parce qu'on me dit disparu, mais d'où ? On dit que je ne m’entraîne pas mais c’est faux. Je parle au médecin en chef et à Vincent Kompany tous les jours", a expliqué le milieu de terrain.

"Je suis bien le programme qu’on m’envoie. J’ai la plage pour m’entraîner (Ndlr : il séjourne à Dubai). Physiquement, je me sens bien. On a compris que mes soucis au mollet qui m’embêtent depuis deux ans sont la conséquence d’un problème au dos. Un docteur à Munich a réglé ça. J’attends maintenant de voir ce qu’il sera décidé pour la suite du championnat en Belgique, s’il y a les playoffs ou pas. Concernant la saison prochaine, on verra bien", a conclu Nasri.