Les Francs-Borains annoncent l'arrivée ... de Georges-Louis Bouchez à la présidence du club !

Le Royal Francs-Borains a surpris tout le monde ce vendredi : conférence de presse extraordinaire et ... annonce de l'arrivée de Georges-Louis Bouchez à la présidence du club.

Les Francs-Borains et le directeur général Roland Louf faisaient durer le suspens ce vendredi : dans le cadre d'une conférence de presse extraordinaire organisée sur le terrain du Stade Robert Urbain de Boussu, en respect total des règles de distanciation sociale et d'hygiène, le club a ainsi annoncé une arrivée de taille à la tête du club. C'est en effet ... Georges-Louis Bouchez, président du MR, qui occupera la présidence du Royal Francs-Borains.

Une arrivée qui s'accompagne d'ambitions : s'installer en D1 Amateurs avec un projet régional, auquel participera également le bourgmestre de Dour Carlo Di Antonio (il sera vice-président de l'école de jeunes). "Je suis aussi Borain que Montois et je constate une nécessité de collaboration au niveau de la région. Le déclic de ma candidature a été le rejet du projet de fusion", explique Georges-Louis Bouchez. "Il faut que le club se fixe des ambitions pour les cinq prochaines années, sans se voir trop grand mais sans être trop timide. Le football professionnel est évidemment une ambition présente, mais on ne va pas s'y engager sans structure et sans robustesse financière. Il y a la structure pour se déployer en D1 Amateurs dès la saison prochaine", affirme le nouveau président du RFB.