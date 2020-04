Diego Costa se paie Luiz Felipe Scolari

L'attaquant de l'Atlético Madrid est né au Brésil mais a préféré porter le maillot de l'Espagne.

Malgré 2 sélections avec le Brésil en mars 2013, Diego Costa a ensuite porté le maillot de l'équipe d'Espagne puisqu'il disposait de la double-nationalité et n'avait pas encore disputé un match officiel avec la Seleçao. L'attaquant de l'Atlético Madrid a tenu à livrer ses vérités au sujet de ce choix lors d'un entretien accordé à ESPN.

"Je suis un privilégié : j'ai accompli mon rêve de gosse en jouant avec le Brésil mais j'ai aussi évolué pour une autre grande nation, l'Espagne. Les gens en parlent encore aujourd'hui, mais les premières critiques venaient des médias brésiliens. Au moment de ma convocation, ils demandaient qui j'étais. Une fois en sélection, Scolari m'a dit que j'étais le seul joueur de Jorge Mendes. Mais c'était quoi cette histoire ? S'il m'avait appelé à cause de mon agent, je n'avais rien à faire ici. Et ensuite, il y a eu la possibilité de représenter l'Espagne, avec les joueurs présents, comment je pouvais dire non ? (...) Et à ce moment-là, Scolari a commencé à dire qu'il me voulait... Il ne m'a pas appelé une seule fois ! Et il a osé dire que je tournais le dos au rêve de millions de Brésiliens ? Pour l'amour de Dieu, comment est-ce possible ? Pourquoi ne pas dire qu'il ne me voulait pas avant ?", a lâché Costa.