Le jeune Belge qui s'entraîne avec CR7: "Un phénomène et un exemple"

Transféré à la Juventus (et reversé dans le noyau U23 dans un premier temps), en provenance de la Sampdoria, l'hiver dernier, Daouda Peeters a souvent l'occasion de partager le terrain d'entraînement avec l'équipe A de la Juve.

Il côtoye donc fréquemment les stars de la Juve et en particulier Cristiano Ronaldo, qui semble lui faire impression. "C'est un phénomène", explique, à RTV, le jeune médian belge qui avoue avoir été intimidé lors de ses premiers pas avec le noyau A. "Mais je parle souvent avec Cristiano Ronaldo et il me donne des conseils", ajoute Daouda Peeters.

"En tant que jeune joueur, c'est idéal de s'entraîner avec un tel joueur. Et c'est là qu'on voit qu'il est un cran au-dessus des autres." Impressionné, Daouda Peeters apprend aussi beaucoup en voyant CR7 travailler. "C'est un exemple", insiste-t-il. "Malgré son âge, il est le seul qui, après chaque entraînement, rajoute encore des exercices."