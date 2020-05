Kevin De Bruyne est ravi que Martinez reste : "Ca aurait été bizarre qu'il parte"

Roberto Martinez restera bien à la tête des Diables Rouges jusqu'au terme de l'Euro ... 2021, et peut-être même jusqu'au Mondial 2022. Kevin De Bruyne en est ravi.

Le report de l'Euro 2020 à l'année prochaine plaçait les Diables Rouges dans une drôle de situation : le contrat du sélectionneur Roberto Martinez arrivait à son terme cet été, après la compétition. Sans surprise, un accord a été trouvé et Martinez a prolongé de deux ans, ce qui pourrait même l'emmener jusqu'à la Coupe du Monde 2022. "Tout le monde est ravi qu'il reste ! Ca aurait été bizarre qu'il parte maintenant, nous n'avons pas fini le travail", estime Kevin De Bruyne dans une discussion vidéo avec Jan Mulder et Marc Degryse sur Het Laatste Nieuws.

"Il aurait peut-être fait un choix différent si nous avions joué l'Euro. Mais là, il me semble logique qu'il reste plus longtemps". De Bruyne reste très heureux de travailler avec Martinez : "C'est un coach avec beaucoup d'expérience, qui a beaucoup appris en Angleterre. Il nous a laissés dans un système fixe, et ça fonctionne. Il a aidé l'équipe à se développer ces dernières années".