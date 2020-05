🎥 Il y a cinq ans, Eden Hazard offrait le titre à Chelsea et écrivait sa légende

3 mai 2015 : une date que n'oublieront certainement pas les supporters de Chelsea. Cet après-midi-là, Eden Hazard est devenu le roi de Stamford Bridge en inscrivant un but crucial face à Crystal Palace.

Après avoir provoqué lui-même le penalty, le Diable Rouge l'a converti en deux temps et a ainsi offert un quatrième titre aux Blues (son premier avec le club).

Cette année-là, Eden Hazard est élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre, meilleur joueur de Chelsea et termine dans le top 10 des votes du Ballon d'or (8e).

The @hazardeden10 goal that brought another @PremierLeague title back to Stamford Bridge... 🙌 pic.twitter.com/nQuhY6zMuG