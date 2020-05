Malgré les incertitudes sur la prochaine saison, le Kavé fait un carton auprès de ses supporters

Privés d'une possible participation aux playoffs 1, les supporters de Malines sont déjà prêts à reprendre du service.

Le football est à l'arrêt depuis presque deux mois en Belgique et on ne sait pas encore quand la prochaine saison pourra débuter, ni même si les premières rencontres se disputeront à huis clos ou non... Mais ça n'a pas tempéré l'enthousiasme des supporters malinois.

Au contraire! C'est lundi qu'avait débuté la campagne d'abonnements du Kavé et les ventes ont déjà atteint un premier record: en cinq jours, ce sont presque 2000 abonnements (1819) qui ont été vendus par le club malinois, un record. Jusqu'ici, le meilleur score établi par le club en si peu de temps était de 1587, il y a deux ans.