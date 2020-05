Thibaut Courtois fâche la Catalogne, Quique Setien lui répond

La sortie de Thibaut Courtois au sujet du titre potentiel du FC Barcelone a fait grand bruit en Catalogne.

Thibaut Courtois a ainsi déclaré à Sporza que si le FC Barcelone était déclaré champion en raison de l'arrêt définitif de la Liga, "ce ne serait pas très juste", le Real Madrid ayant, d'après le portier, prouvé lors de leurs deux confrontations qu'il était "la meilleure équipe des deux". Le Barça a repris la tête peu de temps avant l'arrêt du championnat espagnol.

Et notre Diable Rouge a probablement encore manqué une occasion de se taire, puisque ces déclarations ont fait grand bruit en Catalogne où Sport, média pro-Barça, titre en Une : "Pourquoi tu ne te tais pas ?". Une charge frontale appuyée par un entretien avec le coach du club catalan, Quique Setien, qui a répondu à Courtois : "Ca ne me plairait pas de gagner la Liga de cette façon, mais le bon sens veut que les choses restent telles qu'elles sont si le championnat est arrêté", estime-t-il. "Mais ce que nous voudrions tous, c'est reprendre le championnat et gagner les matchs sur le terrain, y compris en Ligue des Champions".

"Une leçon de logique"

Un éditorialiste de Sport a conclu dans une opinion publiée ce mercredi sur le site que Quique Setien, par ces déclarations, donnait "une leçon de logique" à Thibaut Courtois, pointant que la Liga n'était pas une compétition entre deux équipes mais un championnat lors duquel est couronné celui qui a pris le plus de points face à l'ensemble des équipes et pas seulement entre elles. Difficile de donner tort aux Catalans sur ce coup, et difficile de soutenir le point de vue de notre Thibaut national ...