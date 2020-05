Alpaslan Ozturk doit une belle somme au Standard de Liège

Le milieu de terrain avait débarqué en 2013 en bord de Meuse. Trois ans plus tard, il rompait son contrat unilatéralement avec le matricule 16.

Alpaslan Ozturk ne sera jamais parvenu à s'imposer au Standard. Le médian compte seulement dix-sept apparitions sous le maillot des Rouches et avait été prêté successivement à Kasimpasa puis à Eshisehorspor en Süper Lig. Rentré en Turquie durant l'été 2016 pour raisons personnelles avec l’autorisation du club liégeois, le médian ne répondra ensuite pas présent aux convocations et mises en demeures du Standard, alors qu’il aurait dû reprendre les entraînements. Son contrat sera alors cassé en septembre de la même année.

Et comme l'indiquent nos confrères de Sudpresse, Ozturk doit désormais 441.000 euros au matricule 16. Ce dernier avait lancé une procédure devant la FIFA dans le but de réclamer des indemnités au joueur actuel de Goztepe. La Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA vient de donner gain de cause au Standard.