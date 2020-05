Alessandro Ciranni est prêt pour la prochaine étape : "Mouscron est un tremplin idéal !"

Alessandro Ciranni a réussi un retour fracassant en Belgique : le latéral de 23 ans formé au Racing Genk a brillé avec l'Excel Mouscron et intéresse de nombreux clubs.

Au moment où nous contactons Alessandro Ciranni, l'Excel Mouscron vient d'obtenir sa licence après un suspens insoutenable. "Je viens de l'apprendre ! C'est un énorme soulagement après une période franchement incertaine", se réjouit le défenseur des Hurlus. "Mouscron n'a vraiment pas sa place en deuxième ou troisième division".

C'est en tout cas en première division que Ciranni a pu briller cette saison, après avoir fait ses armes aux Pays-Bas, lui qui a été formé au Racing Genk. Et le voilà suivi par le top bekge : "Ma bonne saison me fait très plaisir mais surtout, ça m'a rendu plus ambitieux que jamais. Je ne cherche pas à partir à tout prix, mais il ne faut pas se cacher que Mouscron est un tremplin pour beaucoup de joueurs et pour moi également", reconnaît Alessandro Ciranni.

Le Rapid Vienne ?

Il existe donc une possibilité que Ciranni reste à Mouscron une saison de plus. "Mais si j'ai l'occasion de franchir un palier ... Le Rapid Vienne ? Oui, le nom est revenu plusieurs fois (rires). Et plusieurs clubs belges aussi, mais je ne m'en préoccupe pas encore, c'est mon agent qui s'en occupe actuellement. Parfois, bien sûr, il m'en parle, et il y a de l'intérêt de la part de clubs sympas, mais un accord ? On en est loin", conclut-il.