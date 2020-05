Pendant ce temps, Virton attend toujours ...

Alors que les discussions ont lieu depuis le début de journée, toujours pas de fumée blanche - ou noire - du côté de l'Excelsior Virton.

Que se passe-t-il à la CBAS ? Mystère. L'Excelsior Virton passait ce lundi devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport et alors que le KSV Roulers a vu le couperet tomber - pas de licence pro - en début d'après-midi, il en va autrement pour les Gaumais dont le cas est très, très compliqué et qui n'ont absolument pas communiqué durant la journée pour apaiser leurs supporters.

Le dossier de Virton est très complexe et chargé de nombreux points à défendre, dont un bon nombre sont financiers et liés aux garanties que peut amener le propriétaire luxembourgeois Flavio Becca. Rattrapé par le fisc et actuellement en procès au Luxembourg pour abus de biens sociaux, rapportait le média luxembourgeois Le Reporter en février dernier, il n'aurait cependant pas abandonné l'idée d'obtenir la licence pro pour l'Excelsior Virton ... mais d'après certaines sources, le cas gaumais serait très compliqué à défendre.

Silence radio

Alors que minuit approche, c'est en tout cas le silence radio du côté de la CBAS. Il faut dire qu'un nouveau refus de licence changerait beaucoup de choses : après Lokeren et Roulers, un troisième club rayé du football professionnel limiterait la marge de manoeuvre de la Pro League, qui envisageait de faire monter le Beerschot et OHL ... mais se retrouverait alors avec une D1B privée de 5 clubs sur 8 par rapport à la saison passée. Deinze, Seraing, le RWDM et le Lierse sont les 4 seuls à disposer de la licence pro ; il "manquerait" donc une équipe, dans le pire des scénarios. Absurde.

Mais la CBAS ne se soucie a priori pas de ces considérations et fait son travail sans se demander comment la Pro League et l'Union Belge géreront les retombées. En Gaume, on serre les dents et on ira se coucher sans certitudes, sauf si la nouvelle devait tomber dans les minutes à venir ...