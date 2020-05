Craig Bellamy, le pire souvenir de Mark Clattenburg : "Un cauchemar à arbitrer"

L'actuel entraîneur U21 du RSC Anderlecht avait une réputation sulfureuse en tant que joueur et l'arbitre Mark Clattenburg, référence à son poste, se rappelle bien de lui.

Mark Clattenburg s'est exprimé dans le Daily Mail au sujet des joueurs les plus difficiles à diriger durant sa déjà longue carrière, et l'arbitre anglais de 45 ans n'a visiblement pas gardé un grand souvenir de Craig Bellamy, actuellement entraîneur U21 du RSC Anderlecht. "Il m'avait attrapé les c***lles dans le tunnel menant au terrain, à l'Etihad Stadium (Manchester City). C'était pour blaguer, bien sûr, et je l'ai pris comme tel, mais nous avions une relation compliquée depuis que je l'avais expulsé, en décembre 2009", se rappelle Clattenburg.

"Je l'avais averti pour mauvais comportement - j'aurais pu l'expulser, il me parlait très mal - puis je lui ai mis un second carton jaune pour simulation. Les images ont ensuite montré qu'il y avait penalty ; j'avais tort. Il en était fou de rage, vous vous en doutez".

Un langage "très impoli"

Mais comme le souligne Clattenburg, la réputation de Bellamy "a joué contre lui. Il avait perdu le bénéfice du doute, je crois. J'ai demandé au staff de City, à la pause : "Comment supportez-vous ce gars à longueur de journée?", et ils ont reporté ces propos, ce que je trouve dommage. Si je reportais tout ce qui m'est dit en match, ils seraient bannis du banc chaque semaine", dénonce le référé.

"Mais Bellamy était un cauchemar à siffler, la plupart des arbitres vous le diront. Il vous grognait dessus, levait les bras, vous provoquait. Son langage était horrible, très impoli", raconte Clattenburg. "En tant qu'arbitre, c'est un problème quand vous avez un joueur pareil à gérer car il attire toute votre attention. En début de carrière, comme je suis supporter de Newcastle, j'ai eu la chance de ne pas avoir affaire à lui, quand il y jouait. J'aurais aimé qu'il y reste plus longtemps".