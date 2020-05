Saido Berahino se sent bien à Zulte Waregem mais ne dirait pas non à un retour en Angleterre

Zulte Waregem a réalisé un joli coup cet été en signant gratuitement l'attaquant en provenance de Stoke City. Mais il sait lui-même que son dernier match à l'Essevee pourrait déjà avoir été joué.

"J'ai de nouveau apprécié le football", a déclaré Saido Berahino dans une interview accordée à Sky Sports. A Zulte, l'attaquant a marqué 6 fois en 17 matchs avant que le coronavirus ne vienne interrompre la compétition.

"Je passe un bon moment ici"

"C'était une décision importante pour moi de venir ici car je n'ai jamais joué en dehors de l'Angleterre. J'ai parlé à ma famille et nous avons décidé de partir. Le coach (Dury) a été fantastique. Il a mis son bras autour de mon épaule et m'a juste parlé. Ici aussi, la culture est différente, surtout les médias. Ils ne sont pas toujours après vous à vous suivre", a expliqué l'ancien joueur de West Bromwhich Albion avant d'évoquer un possible départ.

"Mais ils ont fait savoir qu'ils allaient écouter les offres pour moi. C'est un peu dommage parce que je me sens bien ici. Mais je comprends parce que les temps sont durs pour le club".

"Retour en Angleterre un jour"

Berahino espère que son prochain club sera en Angleterre. "Mes proches savent que j'ai un faible pour West Brom. J'ai joué là-bas de 2004 à 2017. Je suis toujours un fan et je les regarde chaque semaine", a lâché Berahino.

Mais fin 2015, Berahino s'était mis à dos le club. "C'était une grosse erreur de tweeter de ne plus jamais vouloir jouer sous la direction de Jeremy Peace (alors président)", explique-t-il. "Mais je veux faire table rase et oublier cela. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait parce que j'ai manqué de respect envers lui et le club. Si jamais je rencontre Peace, je lui dirai aussi", conclut-il.