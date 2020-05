🎥 18 ans déjà pour ce but légendaire de Zizou

Eden Hazard racontait encore il y a peu à quel point ce but l'avait marqué. 18 ans plus tard, la volée magique de Zinedine Zidane est encore dans toutes les mémoires. Ce soir-là, à Hampden Park, le Real Madrid partait en grand favori de la finale de la Ligue des Champions contre l'invité surprise, le Bayer Leverkusen.

Ce ne fut pourtant pas simple du tout pour Zidane, Raul, Figo et compagnie. Le buteur espagnol du Real avait défloré le marquoir après 8 minutes de jeu seulement, mais le Bayer avait égalisé dans la foulée via Lucio.

C'est finalement la splendide volée de Zinedine Zidane qui a mis tout le monde d'accord, pour offrir au Real sa neuvième C1 et à Zizou (battu deux fois en finale avec la Juve), l'unique sacre en Ligue des Champions de sa carrière de joueur.

ūüďÖ 18 years to the day since THAT Zinédine Zidane volley! ūüöÄ



ūü§Ē Best goal in #UCL history?#OTD | @realmadriden pic.twitter.com/pHMVSZWWmP