🎥 Eden Hazard et la volée magique de son coach: "On essayait de le refaire avec Thorgan dans le jardin"

C'était il y a près de 18 ans et ce but est resté dans les mémoires. Eden Hazard, non plus, ne l'a pas oublié.

Eden Hazard n'a jamais caché qu'il était fan du Real Madrid plus jeune et que Zinedine Zidane était son idole. Il n'a donc pas oublié l'incroyable reprise de volée de Zizou en finale de la Ligue des Champions 2001-2002, contre Leverkusen. Un but qui avait offert aux Merengue leur neuvième sacre en C1. Et qui avait marqué la jeunesse d'Eden Hazard. "Je ne pense pas que je l'avais vu en direct, mais je l'ai vu le lendemain et je l'ai encore revu plein de fois", explique-t-il dans un entretien accordé au site de l'UEFA. "Avec Thorgan, on a essayé de le refaire dans le jardin, mais on a jamais réussi. En tant que supporter du Real, c'est un très bon souvenir", conclut le capitaine des Diables Rouges. Il y a 17 ans, Zinédine Zidane inscrivait l’une des plus belles reprises de volée de l’histoire en finale de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen 😍 pic.twitter.com/05KSsEGZHj — Winner Fabric (@WinnerFabricFR) May 15, 2019