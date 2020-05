Barton se souvient d'Ibrahimovic: "Pas de chance, il a toujours le même nez"

Joey Barton a joué à Marseille lors de la saison 2012-2013. Du coup, il est revenu sur sa période à Marseille, son altercation avec Ibrahimovic et sur ses idées politique: tout le monde en prend pour son grade.

Joey Barton est un enfant terrible. Des déclarations, des cartes rouges, des mauvais gestes: l'Anglais a une solide réputation derrière lui. Lors de la saison 2012-2013 sa carrière l'emmène sur les bords de la Méditéranée puisqu'il est prêté par QPR à l'Olympique de Marseille.

En une saison, il a mis le public phocéen dans sa poche, surtout après une rencontre pourtant perdue face au PSG. Il s'est moqué ce jour-là du Nez de Zlatan Ibrahimovic, une anecdote dont il a parlé sur BeinSport.

"Oui je me souviens de ce moment...vous savez je pense que malheureusement pour lui Zlatan a toujours le même nez", explique-t-il, hilare. "Je ne m'attendais vraiment pas à être filmé lors de ce geste, cela m'a fait rire. Au moins tout le monde sait maintenant ce que je pense de son nez".

Marseille vit des moments difficiles, et Barton le sait. "Depuis quelques années c'est le flou", s'hasarde-t-il sans rentrer dans les détails. "Mais cela reste un club qui m'a marqué, j'ai d'ailleurs toujours une photo du vieux port en évidence chez moi".

Enfin, il ne peut cacher ses mots quand on lui demande de parler des hommes politiques de son pays: "Vous savez, moi je suis du nord de l'Angleterre, et nous sommes derrière le parti des travailleurs. Il n'y aura jamais aucun gouvernement de droite qui pourra me donner confiance. Boris Johnson? Il est spécial, mais je ne lui ferai même pas confiance pour promener mon chien".

Du Barton pur jus dans le texte.