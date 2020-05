Meschack Elia sur Anderlecht : "Les conditions n'étaient pas réunies"

Meschack Elia a posé un sacré lapin à Anderlecht l'été passé, quittant Bruxelles pour Berne où il signe avec les Young Boys dans un mouvement condamné par la fédération congolaise et la FIFA, qui l'ont suspendu pendant de longs mois.

Désormais libre de jouer, Meschack Elia (23 ans) est revenu pour Leopard Foot sur cette "disparition" subite qui a laissé un goût amer à Anderlecht. "Ce qui s'est passé à Anderlecht, c'est du passé", affirme l'ancien du TP Mazembe. "Les conditions n'étaient pas remplies. Je préfère ne pas parler des détails mais c'est ça. Pour l'argent ? Non, si je voulais de l'argent, j'aurais signé au Qatar, mais je voulais jouer en Europe".

Elia affirme que les Young Boys de Berne, pour lesquels il est désormais libre de jouer et où il a signé jusqu'en 2023, le suivaient depuis longtemps. "C'est un club qui me suivait depuis longtemps, ils m'écrivaient de temps en temps quand j'étais à Mazembe. Je me suis donc dit que c'était le bon club pour commencer mon parcours en Europe".