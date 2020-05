David Silva réaffirme son choix !

Une page se tourne du côté des Citizens. Un Champion du monde s'en va, destination inconnue.

L'Espagnol confirme son envie de partir une fois que la saison anglaise en cours sera terminée. Pilier de Manchester City, David Silva arrive en fin de contrat au 30 juin et souhaite quitter le club. Le milieu de terrain de 34 ans l'a confirmé dans un direct sur les réseaux sociaux.

"Quand je dis une chose, je m'y tiens. Je suis ici depuis dix ans et j'ai accompli ce que je voulais. Le cycle se termine ici mais je garderai toujours ce club à l'esprit. Depuis le premier moment, les gens m'ont traité de façon incroyable. Ici, ils ont un grand respect pour vous, les gens vous admirent. Maintenant, nous avons besoin, ma famille et moi, d'un autre défi », a confié Silva.

L'Espagnol avait été acheté près de 30 millions d'euros à Valence en 2010.