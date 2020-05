Jaap Stam va rebondir en MLS

L'ancien international néerlandais emmènera son assistant Said Bakkati avec lui aux États-Unis.

Jaap Stam sera l'entraîneur du FC Cincinnati, pensionnaire de MLS. Le Néerlandais emmènera son assistant Said Bakkati avec lui aux États-Unis. Ils ont déjà travaillé ensemble à Reading, PEC Zwolle et Feyenoord. Selon Henk van Ginkel, l'agent des deux anciens footballeurs, l'accord est presque conclu.

Stam devrait signer un contrat d'un an et demi à Cincinnati, avec une option pour une saison supplémentaire. On ne sait pas encore quand l'ancien défenseur de ManU, de l'AC Milan et de l'Ajax, entre autres, pourra s'envoler pour les États-Unis. La MLS est suspendue depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus et on ignore quand le football y reprendra ses droits.