Quel T2 pour Ivan Leko à l'Antwerp ? Une cible anderlechtoise est citée au Bosuil

Laszlö Bölöni a été remplacé par Ivan Leko à la tête de l'Antwerp. Reste à savoir s'il s'entourera de son propre staff.

Wim De Decker restera-t-il T2 de l'Antwerp après le départ de Laszlö Bölöni ? L'entraîneur qui avait mené le Great Old vers la promotion dispose toujours d'un statut très particulier au Bosuil et connaît particulièrement bien le groupe et le club. Le voir partir serait probablement une initiative personnelle plutôt qu'une décision anversoise.

Mais si Ivan Leko tenait absolument à amener son propre staff, plusieurs noms sont déjà cités : ainsi, la Gazet van Antwerpen évoque les noms de Rudi Cossey et Edward Still, qui ont décroché le titre national en 2018 avec Leko au FC Bruges. Edward Still a été proche de rejoindre le RSC Anderlecht ces dernières semaines, mais l'offre du club n'était pas assez satisfaisante à ses yeux.

Au poste d'entraîneur des gardiens, Vedran Runje, l'ancien portier du Standard, restera bel et bien poste. Il travaillera ainsi pour la première fois au sein du même staff que son compatriote Ivan Leko, avec lequel il a évolué au pays.