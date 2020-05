Roberto Martinez explique la principale raison qui l'a poussé à prolonger

Près de quatre ans après son intronisation en tant que sélectionneur de l'équipe nationale belge, les ambitions et la motivation de Roberto Martinez sont intactes. Voir même décuplées par cete défaite subie contre la France en Russie...

En août prochain, cela fera exactement quatre ans que Roberto Martinez est devenu sélectionneur et il devrait y rester (au moins) deux ans de plus. Pourtant, le technicien espagnol n'aurait jamais imaginé que l'histoire puisse durer aussi longtemps. "Quand j'ai signé, en 2016, je me disais: 'Réussissons de bons résultats dans un grand tournoi et on pourra continuer'. Mais le projet a grandi."

Il n'a manqué que la finition.

Avec une troisième place historique en Coupe du monde qui a finalement laissé un goût de trop peu à l'ancien coach d'Everton. "Il n'a manqué que la finition et c'est ce qui m'a décidé à poursuivre l'aventure", affirme l'Espagnol dans sa première interview post-prolongation, accordée à De Zondag.

Et l'objectif est désormais plus limpide que jamais: enfin triompher. Lors du prochain Euro et/ou du prochain Mondial. "C'est l'ambition de tout le groupe", assène Roberto Martinez. "Nous voulons écrire l'histoire. Et nous avons les qualités pour y arriver. Mais le plus important est de savoir à quel point et comment nous pouvons progresser pour y arriver."