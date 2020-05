"Plus que la visite médicale" à passer pour cet ancien Blauw en Zwart à Nantes

Resté en Belgique un peu plus d'un an, le défenseur central fera bien ses premiers pas en Ligue 1 la saison prochaine.

Jean-Charles Castelletto à Nantes, c'est (presque) fait. Le défenseur était annoncé chez les Canaris depuis plusieurs semaines, il a confirmé son arrivée imminente dans un entretien accordé à Ouest France. "Je dois passer ma visite médicale en début de semaine avant de signer un contrat de trois ans", précise-t-il.

Passé pro avec l'AJ Auxerre, Jean-Charles Castelletto avait fait un rapide détour par la Belgique, entre 2016 et 2017, le temps de jouer quatre rencontres avec le Club de Bruges et dix avec l'Excel, avant de retourner en France et plus précisément à Brest, où il a évolué au cours des quatre dernières saisons. Avec le FC Nantes, la saison prochaine, il devrait donc évoluer pour la première fois de sa carrière en Ligue 1.