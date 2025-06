Le choix fort de Seraing qui pourrait faire les affaires de la RAAL : "Une réflexion globale sur la stratégie du club"

Seraing a annoncé la fin de son équipe U23. Une décision qui pose question pour la composition de la prochaine saison en D2 ACFF.

Ces derniers mois, les U23 de Seraing ont fait du bon boulot. L'équipe réserve a notamment lancé des jeunes comme Sacha Marloye et Simon Buggea vers l'équipe première, tout en se classant dans la colonne de gauche en D2 ACFF.

Mais les Métallos ont annoncé hier la fin de la section : "Le RFC Seraing a pris la décision de ne pas reconduire son équipe U23 pour la saison prochaine. Ce choix s’accompagne de l’inscription d’un noyau en U21 au sein des compétitions jeunes. Ce changement ne traduit en rien un désengagement envers la jeunesse, bien au contraire", peut-on lire dans le communiqué.

"Il s’inscrit dans une réflexion globale sur la stratégie du club : notre ambition est de bâtir une équipe première jeune, dynamique, avec un accent clair sur la post-formation et l’accompagnement vers le haut niveau", poursuit Seraing, qui a d'ailleurs acté le passage de Kevin Caprasse, l'entraîneur des U23, sur le banc de l'équipe première.

Qui pour les remplacer en D2 ACFF ?

"Le passage à une équipe U21 s’inscrit dans cette logique : repérer plus tôt, former mieux, et surtout intégrer plus rapidement les meilleurs éléments au noyau professionnel. Ce modèle, plus direct et exigeant, reflète la volonté du club d’offrir des opportunités concrètes à ses jeunes et de leur faire confiance. Dans ce cadre, les synergies avec le FC Metz seront également renforcées. Elles offriront un tremplin supplémentaire à nos jeunes talents, dans une dynamique de développement croisée, ambitieuse et structurée", conclut le club.

Il faudra introduire une nouvelle équipe en D2 ACFF, pour éviter de se retrouver à 17 clubs. La RTBF rapporte que le monde pro devrait se montrer favorable à ce que les U23 de la RAAL remplacent, pour leur première année d'existence, leurs homologues liégeois. Mais en l'absence d'une réglementation claire en la matière, des recours pourraient voir le jour. Permettre à une équipe supplémentaire de D3 ACFF de monter (le Sporting Bruxelles), libérerait également un ticket supplémentaire dans la série. On comprend dès lors que de nombreux clubs surveillent le dossier et ses conséquences en cascade.