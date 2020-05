EreDivisie: Cyriel Dessers et un autre ancien de Pro League dans l'équipe de la saison

S'il n'a pas (encore?) eu l'occasion de vraiment briller dans son pays, Cyriel Dessers s'est fait un nom aux Pays-Bas. Une affirmation encore plus criante après l'excellente saison que vient de disputer l'attaquant belge avec Heracles.

EA Sports a d'ailleurs décidé de lui offfrir une place dans son équipe-type de la saison, aux côtés notamment, d'un autre ancien de Pro League, Marc Bizot, ancien portier de Genk et désormais actif à l'AZ. Les Ajacides Hakim Ziyech, Nicolas Tagliafico, Daley Blind, Quincy Promes et Donny van de Beek ont également gagné leur place dans ce onze de la saison.

The Eredivisie #TOTSSF squad is available now in #FUT20! 👀🇳🇱 pic.twitter.com/dAYEb6JDPK