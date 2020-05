Jean-Marie Pfaff dépassé par Casteels : "Un gardien à l'ancienne !"

Jean-Marie Pfaff est toujours le portier belge le plus célèbre en Allemagne, mais il n'est plus le plus capé : Koen Casteels l'a dépassé, et l'ancien Diable Rouge en est heureux !

Koen Casteels a atteint la barre des 157 apparitions en Bundesliga ce week-end lors de la défaite à domicile face au Borussia Dortmund. Jean-Marie Pfaff était jusque là détenteur du record belge de caps en Allemagne, mais l'ancien portier du Bayern Munich est beau joueur. "Casteels est un gardien de but à l'ancienne. Il sait ce que le travail signifie, et en Allemagne, ils apprécient ça. Il a appris les valeurs du foot allemand en partant très jeune à Hoffenheim. Koen est un gardien fiable", estime Pfaff dans Het Laatste Nieuws. L'ex-Diable a un conseil pour Casteels : "Il doit un peu plus diriger sa défense. Il pourra alors atteindre le plus haut niveau, le top absolu. Remporter des titres, jouer l'Europe", prédit Pfaff.





