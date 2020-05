Quelle destination pour Kevin Mirallas ? Deux candidats semblent déclarés

Kevin Mirallas ne va pas prolonger son contrat à l'Antwerp et quittera le Bosuil cet été. Plusieurs clubs à l'étranger sont intéressés par l'ex-Diable Rouge.

Où évoluera Kevin Mirallas (32 ans) la saison prochaine ? L'ancien joueur d'Everton et de Saint-Etienne arrive en fin de contrat à l'Antwerp et comme Sinan Bolat et Laszlö Bölöni, va partir cet été. Reste à savoir si un club belge se rue sur l'occasion ou si Mirallas repartira vers l'étranger, où quelques intéressés seraient déjà connus.

D'après Fanatik, média sportif turc, le Fenerbahçe ferait partie des clubs suivant le cas de Mirallas de près. Les Stambouliotes auraient formulé une offre salariale à hauteur de 2,4 millions d'euros annuels pour l'ex-Diable Rouge.

Un retour vers l'Olympiakos ?

Ce mardi, le média grec Novasports affirme cependant que l'Olympiakos, où Mirallas a évolué de 2010 à 2012 et en 2018, terminant meilleur buteur et meilleur joueur du championnat en 2012, serait disposé à rapatrier son ancien attaquant.