Les Francs-Borains prévoient un match amical face au RWDM cet été

Les Francs-Borains, promus en D1 Amateurs suite à la fin du championnat de D2 Amateurs suite à la pandémie de coronavirus, ont défrayé la chronique il y a quelques semaines avec l'annonce de l'arrivée de Georges-Louis Bouchez en tant que président du club. Mais le RFB n'en a pas moins travaillé sur le plan sportif, préparant un programme de reprise présenté ce vendredi.

Les Francs-Borains affronteront ainsi le RWDM, nouveau venu de D1B, le 5 août prochain à 20h au Stade Robert Urbain. Deux clubs de D2 Amateurs, Meux et Rebecq, sont également au programme borain pour cet été.

🆚 Quatre rencontres amicales ont déjà été fixées : à #Hornu, contre le #RWDM, à #Meux et à #Rebecq. L’ouverture ou non au public dépendra de la situation sanitaire et des consignes du CNS.