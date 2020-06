📷 Le bel hommage de DC United à George Floyd

Alors que DC United se prépare à reprendre la MLS à l'Audi Field, les joueurs ont utilisé leur terrain pour exprimer leur solidarité avec les protestations contre le meurtre de George Floyd par la police et se joindre au mouvement BlackLivesMatter.

Une image publiée par le compte Twitter du club montre le flanc ouest du terrain peint en lettres rouges avec les mots "I Can't Breathe", une référence aux derniers mots de Floyd adressés à la police.

D.C. United players, families, staff, supporters painting giant "I Can't Breathe" on Audi Field playing surface. "BLM" will go in center circle. #dcu #mls pic.twitter.com/4u78i4EOoo